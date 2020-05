Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da türk­men döw­le­ti we hal­ky özü­niň pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik hem-de yn­san­per­wer­lik ýö­rel­ge­le­ri­ne berk eýe­rip gel­ýär. Bu ýö­rel­ge­ler hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ba­şy­ny baş­lan Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň sy­ýa­sa­tyn­da öz be­ýa­ny­ny tap­ýar. Şo­nuň esa­syn­da hem türk­men hal­ky ýa­kyn goň­şy ýurt­la­ry­na yzy­gi­der­li yn­san­per­wer kö­mek­le­ri­ni ber­ýär.

Ine, şeý­le asyl­ly hem-de so­gap­ly çä­re hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len mu­kad­des Ora­za aýyn­da hem ama­la aşy­ryl­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň gol çe­ken Buý­ru­gy­na la­ýyk­lyk­da, mu­kad­des Ora­za aýy­nyň gel­me­gi my­na­sy­bet­li goň­şy Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň hal­ky­na yn­san­per­wer kö­me­gi be­ril­ýär.

Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz bi­rek-bi­re­ge kö­mek ber­mek ýa­ly kö­pa­syr­lyk däp­le­re eýe­rip, Ow­ga­nys­ta­nyň dur­muş-yk­dy­sa­dy dü­zü­mi­ni ös­dür­mä­ge, pa­ra­hat­çy­lyk­ly dur­mu­şy ber­ka­rar et­mä­ge sal­dam­ly go­şant goş­ýar. Ýur­du­myz goň­şy döw­le­tiň hal­ky­na yzy­gi­der­li kö­mek ber­mek bi­len, däp bo­lan hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk gat­na­şyk­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga hem-de me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­la­ry mun­dan beý­läk-de ös­dür­mä­ge yg­rar­ly­dy­gy­ny tas­syk­la­ýar.

Goň­şy döw­let­le­riň ara­syn­da­ky ne­ti­je­li gat­na­şyk­lar, il­kin­ji no­bat­da, söw­da-yk­dy­sa­dy, ýan­gyç-ener­ge­ti­ka we ulag-kom­mu­ni­ka­si­ýa ul­gam­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy bi­len ama­la aşy­ryl­ýan Türk­me­nis­tan-Ow­ga­nys­tan-Pa­kis­tan-Hin­dis­tan (TOPH) trans­mil­li gaz ge­çi­ri­ji­si­niň, Türk­me­nis­tan-Ow­ga­nys­tan-Pa­kis­tan ug­ry bo­ýun­ça ýo­ka­ry wolt­ly elekt­rik ge­çi­ri­ji­si­niň hem-de op­ti­ki-sü­ýüm­li ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň we beý­le­ki des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy ýa­ly giň möç­ber­li tas­la­ma­lar Ow­ga­nys­ta­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň tä­ze­den gal­kyn­ma­gy­na, se­bit­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň hö­küm sür­me­gi­ne özü­niň my­na­syp go­şan­dy­ny go­şar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ba­şy­ny baş­lan iri ulag-kom­mu­ni­ka­si­ýa tas­la­ma­la­ry Ow­ga­nys­tan­da­ky ýag­da­ýy pa­ra­hat­çy­lyk­ly ýol ar­ka­ly ka­da­laş­dyr­ma­ga, tu­tuş se­bi­tiň dur­nuk­ly­ly­gy­nyň we howp­suz­ly­gy­nyň esas­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga, dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan dur­nuk­ly ös­me­gi­ne ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak go­şant bo­lup dur­ýar. Şeý­le hem Ow­ga­nys­tan bi­len ylym-bi­lim hem-de me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­la­ryn­da döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gy iş­jeň ös­dü­ril­ýär. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de, her ýyl köp san­ly ow­gan tal­yp­la­ry bi­ziň ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry ok­uw mek­dep­le­rin­de bi­lim al­ýar­lar.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň oňyn baş­lan­gyç­la­ry, dur­mu­şa ge­çir­ýän pa­ra­hat­çy­lyk­ly we açyk­lyk sy­ýa­sa­ty iki döw­le­tiň ara­syn­da äh­li ugur­lar­da dost­lu­gyň hem-de hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­ly­gyň iň go­wy däp­le­ri­ne, ta­rap­la­ryň hoş­me­ýil­li erk-is­le­gi­ne esas­lan­ýan gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dyr­ma­ga we gi­ňelt­mä­ge ýar­dam ed­ýär.

Jamal MANAÝEWA,

S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy.