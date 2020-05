Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öňe sür­ýän pa­ra­hat­çy­lyk­sö­ýü­ji­lik­li da­şa­ry sy­ýa­sa­ty umu­ma­dam­zat bäh­bit­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da, pa­ra­hat we bo­le­lin dur­mu­şy üp­jün et­mek ug­run­da­ky tu­tum­ly baş­lan­gyç­la­ry öz içi­ne al­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ry dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi ta­ra­pyn­dan giň­den gol­da­ny­lyp, ata Wa­ta­ny­my­zyň şan-şöh­ra­ty­ny has-da beý­geld­ýär. Hor­mat­ly Prezidentimiziň baş­tu­tan­ly­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­my­zyň öze­ni­ni düz­ýän ýur­du­my­zyň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk hu­kuk ýag­da­ýy Ýer ýü­zü­nde pa­ra­hat­çy­ly­gyň­ we asu­da­ly­gyň­ pug­ta­lan­dyr­ylma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir.

Şeý­le hem Türk­me­nis­ta­nyň Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň ýe­ne iki dü­zü­mi­niň – Yk­dy­sa­dy we Dur­muş ge­ňe­şi­niň eda­ra­la­ry­nyň dü­zü­mi­ne gir­ýän Dur­muş ösü­şi bo­ýun­ça ko­mis­si­ýa­sy­nyň ag­za­ly­gy­na 2021-2025-nji ýyl­lar döw­ri üçin we Ösü­şiň bäh­bi­di­ne Ylym we teh­ni­ka bo­ýun­ça ko­mis­si­ýa­sy­nyň ag­za­ly­gy­na 2021-2024-nji ýyl­lar döw­ri üçin saý­la­nyl­ma­gy Gah­ry­man Arkadagymy­zyň alyp bar­ýan adyl da­şa­ry we içe­ri sy­ýa­sat­la­ry­nyň oňyn ne­ti­je­si­dir.

Ýur­du­myz “Açyk ga­py­lar” sy­ýa­sa­ty­nyň çäk­le­rin­de dün­ýä­niň ab­raý­ly gu­ra­ma­sy ha­sap­lan­ýan BMG bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry ös­dür­ýär. Soň­ky ýyl­lar­da bu hyz­mat­daş­lyk Mil­let­ler Bi­le­le­şi­gi­niň esa­sy agent­lik­le­ri we ýö­ri­te­leş­di­ri­len eda­ra­la­ry bi­len hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry hil taý­dan tä­ze de­re­jä çyk­dy. Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy ýur­du­my­zyň dür­li ul­gam­lar­da ne­ti­je­li hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne goş­ýan go­şan­dy­na ýo­ka­ry ba­ha ber­ýär, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan öňe sü­rül­ýän dö­re­di­ji­lik­li baş­lan­gyç­la­ry tu­tuş­ly­gy­na we do­ly gol­da­ýar, mu­ňa BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň bir­nä­çe Ka­rar­na­ma­la­ry ka­bul et­me­gi hem şa­ýat­lyk ed­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bi­len BMG-niň Baş sek­re­ta­ry­nyň ara­syn­da ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki gep­le­şik­le­riň yzy­gi­der­li ge­çi­ri­lip du­rul­ma­gy, bu gu­ra­ma bi­len gat­na­şyk­la­ryň stra­te­gik äh­mi­ýe­ti­niň ýo­ka­ry­dy­gy­ny gör­kez­ýär. Şu ýyl Türk­me­nis­tan hem-de BMG üçin mö­hüm ýyl­la­ryň bi­ri­dir. Türk­me­nis­tan döw­le­ti­mi­z özü­niň hemişelik Bi­ta­rap­lyk hukuk ýagdaýynyň 25 ýyl­ly­gyny bel­le­ýän bol­sa, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň dö­re­di­le­ni­ne 75 ýyl dol­dy. Bu ýu­bi­leý se­ne­le­riň deň gel­me­gi­niň özi hem ýur­du­my­zyň hemişelik Bi­ta­rap­lyk hukuk ýagdaýynyň, döwletimiziň üs­tün­lik­li alyp bar­ýan pa­ra­hat­çy­lyk dö­re­di­ji sy­ýa­sa­ty­nyň BMG-niň çäk­le­rin­de döw­let­le­riň ara­syn­da­ky oňyn gat­na­şyk­la­ry gi­ňelt­me­giň mö­hüm şer­ti bo­lup dur­ýar.

Türk­me­nis­tan bi­len BMG-niň ara­syn­da­ky ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň çäk­le­rin­de 2018-nji ýyl­da ýur­du­myz 2019-2021-nji ýyl­lar üçin BMG-niň Yk­dy­sa­dy we Dur­muş Ge­ňe­şi­niň ag­za­ly­gy­na saý­la­nyl­dy. Ge­çen 2019-njy ýyl­da bol­sa, ýur­du­my­zyň 2020-2022-nji ýyl­lar döw­ri üçin Bü­tin­dün­ýä azyk mak­sat­na­ma­sy­nyň Ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji Ge­ňe­şi­niň, 2020-2024-nji ýyl­lar döw­ri üçin Ilat we ösüş bo­ýun­ça ko­mis­si­ýa­sy­nyň we 2020-2023-nji ýyl­lar döw­ri üçin Ne­şe se­riş­de­le­ri bo­ýun­ça ko­mis­si­ýa­sy­nyň ag­za­ly­gy­na saý­la­nyl­ma­gy hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ryň üs­tün­lik­le­re beslenýändiginiň ýe­ne bir aý­dyň be­ýa­ny­dyr.

Ak mer­mer­li gö­zel Aş­ga­ba­dy­myz yla­laş­dy­ry­jy mer­kez, dür­li ugur­lar bo­ýun­ça en­çe­me hal­ka­ra du­şu­şyk­la­ryň ge­çi­ril­ýän ýe­ri hök­mün­de giň­den ta­nal­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy özü­niň ha­ky­ky ma­ny­syn­da se­bit­de we dün­ýä­de pa­ra­hat­çy­ly­gy sak­la­mak we ony ber­kit­mek mak­sat­la­ry­na gul­luk ed­ýär. Şeý­le ösüş­ler, öz­ge­riş­ler mil­li Li­de­ri­mi­ziň pä­him-paý­ha­sy bi­len ga­za­nyl­ýar. Hal­ky­my­zyň eş­ret­li dur­muş­da ýa­şa­ma­gy üçin gi­je-gün­diz ala­da ed­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze berk jan sag­lyk, uzak ömür, il-ýurt bäh­bit­li iş­le­rin­de ro­waç­lyk ar­zuw ed­ýä­ris.

Aý­je­mal Rah­me­do­wa,

Aý­na Şa­ýa­ro­wa,

Aman Ke­ki­low adyn­da­ky

Mu­gal­lym­çy­lyk mek­de­bi­niň

mu­gal­lym­la­ry.