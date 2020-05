29-njy ap­rel­de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bi­len Eýran Yslam Respublikasynyň Pre­zi­den­ti Hasan Ruhaniniň ara­syn­da te­le­fon ar­ka­ly gep­le­şik ge­çi­ril­di.

Iki goň­şy döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry bi­rek-bi­rek bi­len mä­hir­li sa­lam­la­şyp, öza­ra söh­bet­deş­lik­de he­mi­şe dost­luk hä­si­ýe­ti­ne eýe bo­lan türk­men-eý­ran gat­na­şyk­la­ry­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri­ni ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga dö­rän müm­kin­çi­li­ge ka­na­gat­lan­ma bil­dir­di­ler.

Pur­sat­dan peý­da­la­nyp, iki ýur­duň Prezidentle­ri mu­kad­des Ora­za aýy­nyň gel­me­gi my­na­sy­bet­li bi­rek-bi­re­ge gut­lag­la­ry­ny aý­dyp, iki ýur­duň halk­la­ry­na pa­ra­hat­çy­lyk, aba­dan­çy­lyk we gül­läp ösüş ba­ra­da­ky ar­zuw­la­ry­ny be­ýan et­di­ler.

Söh­bet­deş­ler te­le­fon ar­ka­ly gür­rüň­deş­li­giň bar­şyn­da ne­ti­je­li döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ra ýo­ka­ry ba­ha ber­di­ler. Şol gat­na­şyk­la­ryň esa­syn­da hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­ly­gyň ga­dy­my däp­le­ri hem-de iki hal­ky bir­leş­dir­ýän asyr­la­ryň jüm­mü­şi­ne uzap gid­ýän ta­ry­hy-me­de­ni gat­na­şyk­lar dur­ýar.

Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, il­ki­baş­dan deň­hu­kuk­ly­lyk we öza­ra hor­mat goý­mak ýö­rel­ge­le­rin­de ýo­la goý­lan türk­men-eý­ran gat­na­şyk­la­ry hä­zir äh­li ugur­lar bo­ýun­ça – sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy we yn­san­per­wer ul­gam­lar­da iş­jeň ös­dü­ril­ýär. Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, Türk­me­nis­tan hem-de Eý­ran ab­raý­ly hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň, şol san­da BMG-niň we onuň ýö­ri­te­leş­di­ri­len dü­züm­le­ri­niň çäk­le­rin­de ne­ti­je­li hyz­mat­daş­lyk ed­ýär­ler.

Söh­bet­deş­li­giň do­wa­myn­da iki döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry se­bit we hal­ka­ra de­re­je­sin­dä­ki mö­hüm me­se­le­ler bo­ýun­ça hem pi­kir alyş­dy­lar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, giň ge­og­ra­fik çäk­le­ri gur­şap alan hem-de köp döw­let­le­riň we halk­la­ryň dur­mu­şy­na ýa­ra­maz tä­sir ed­ýän ko­ro­na­wi­rus (COVID-19) pan­de­mi­ýa­sy ba­ra­da­ky me­se­le goz­gal­dy. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, ko­ro­na­wi­rus ýo­kan­jy­nyň tä­ze gör­nü­şi­niň ýaý­ra­ma­gy äh­lu­mu­my hä­si­ýe­te eýe bol­dy we dün­ýä­de kyn­çy­lyk­ly ýag­daý­la­ryň ýü­ze çyk­ma­gy­na se­bäp bol­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň nyg­taý­şy ýa­ly, Türk­me­nis­tan dün­ýä bi­le­le­şi­gi­niň äh­lu­mu­my hä­si­ýe­te eýe bo­lan COVID-19 ýo­kan­jy­na gar­şy gö­reş­mek­de ed­ýän ta­gal­la­la­ry­ny do­ly gol­da­ýar. Bi­ziň ýur­du­myz bu ýo­wuz how­pa gar­şy ne­ti­je­li gö­reş­mek üçin yla­la­şyk­ly he­re­ket­le­re gö­nük­di­ri­len hem-de dün­ýä­niň äh­li halk­la­ry­na mah­sus bo­lan iň go­wy hä­si­ýet­le­re, ýag­ny yn­san­per­wer­li­ge, öza­ra gol­da­wa we raý­daş­ly­ga da­ýan­ýan hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gyň iş­jeň­leş­di­ril­me­gi ug­run­da çy­kyş ed­ýär.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz Ýer ýü­zü­niň äh­li ýurt­la­ry­nyň di­ňe ta­gal­la­la­ry bir­leş­dir­mek ar­ka­ly bu mö­hüm we­zi­pä­ni çöz­mek­de go­wy ne­ti­je­le­ri ga­za­nyp bil­jek­di­gi­ne ynam bil­dir­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­ga ber­ýän uly ün­si üçin eý­ran­ly kär­de­şi­ne min­net­dar­lyk bil­di­rip, öza­ra peý­da­ly döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gyň gel­jek­de hem iki do­gan­lyk hal­kyň bäh­bi­di­ne pug­ta­lan­dy­ryl­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di. Pre­zi­dent Ha­san Ru­ha­ni Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Türk­me­nis­tan bi­len däp bo­lan dost­luk gat­na­şyk­la­ry­na yg­rar­ly­dy­gy­ny tas­syk­lap, mil­li Li­de­ri­mi­ziň äh­lu­mu­my aba­dan­çy­ly­gy üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len se­bit we hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek, döw­rüň mö­hüm me­se­le­le­ri­niň saz­la­şyk­ly çöz­güt­le­ri­ni iş­läp taý­ýar­la­mak ba­ra­da­ky baş­lan­gyç­la­ry­ny gol­da­ýan­dy­gy­ny be­ýan et­di.

Söh­bet­deş­li­giň ahy­ryn­da iki goň­şy döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry ne­ti­je­li türk­men-eý­ran hyz­mat­daş­ly­gy­ny has-da dep­gin­li ös­dür­mä­ge uly müm­kin­çi­li­giň bar­dy­gy­ny bel­läp, ha­ýyr-sa­ha­wa­tyň, re­him­dar­ly­gyň we yn­san­per­wer­li­giň aýy bo­lan mu­kad­des Ora­za aýy­nyň ýe­tip gel­me­gi bi­len ýe­ne bir ge­zek bi­rek-bi­re­gi gut­la­dy­lar hem-de şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, iki ýur­duň do­gan­lyk halk­la­ry­na hem-de tu­tuş mu­sul­man ym­ma­ty­na iň oňat ar­zuw­la­ry­ny aýt­dy­lar.

Te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­lik eý­ran ta­ra­py­nyň baş­lan­gy­jy bi­len ge­çi­ril­di.