2020-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistan Owganystan Yslam

Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberdi. Degişli karara

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan 30-njy aprelde gol çekildi.

Goňşy ýurduň Farýab welaýatynyň häkimi we wekilleri türkmen

halkynyň adyndan ýollanan kömegi minnetdarlyk bilen kabul etdiler

hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň halkyna berýän

hemmetaraplaýyn goldawy we ýardamy üçin Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedowa ýürekden çykýan sag bolsunlaryny

beýan etdiler. Ynsanperwer kömegi Türkmenistanda öndürilen azyk

önümlerinden ybarat bolup durýandyr.

Türkmenistan BMG-niň ähli gatnaşyjy-döwletleri tarapyndan ykrar

edilen hemişelik Bitaraplyk syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek

bilen, dünýäniň ähli ýurtlary, hususan-da ýakyn goňşulary bilen

hoşniýetli goňşuçylyk hem-de parahatçylyk söýüjilik gatnaşyklaryny

saklaýandyr. Türkmenistan sebitde parahatçylygyň, durnuklylygyň hem-

de howpsuzlygyň saklanylmagyna gönükdirilen halkara işlerine işjeň

gatnaşmak bilen, goňşy Owganystanyň halkara hem-de sebit

hereketlerine durmuş-ykdysady taýdan gatnaşmagyna möhüm

goşandyny goşýar we iş ýüzünde iri infrastruktura taslamalaryny

durmuşa geçirýär hem-de ynsanperwer häsiýetli kömeklerini yzygiderli

berýändir.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan gadymdan gelýän hoşniýetli

goňşuçylyk däplerine eýermek bilen, golaýda ýerleşen döwletler bilen

ysnyşykly gatnaşyklary saklaýar we zerur bolan halatynda goňşulary

üçin ýeňil bolmadyk döwürde ýardam kömegini berýändir. Bu

hereketler bolsa öz nobatynda türkmen halkynyň milli özboluşlylygynyň

aýdyň subutnamasy bolup durýandyr.