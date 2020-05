Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da gö­zel paý­tag­ty­myz­da, we­la­ýat, et­rap, şä­her mer­kez­le­rin­de, oba­lar­da gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­ýän bi­na­lar we des­ga­lar bu gün eziz Di­ýa­ry­my­zyň gö­zel­li­gi­ne gö­zel­lik goş­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gur­dur­ýan ak ýol­la­ry il-gü­nü­mi­zi ge­rek­li men­zil­le­ri­ne ýe­tir­ýär. Şol ýol­lar­da sü­rü­ji­le­re se­re­sap­ly­lyk ze­rur­dyr. Olar bel­le­ni­len çäk­ler­de ýö­ri­te gör­ke­zi­len tiz­lik­ler­den ýo­ka­ry geç­me­li däl­dir­ler.

Kö­çe-ýol he­re­ket­le­ri­niň do­wa­myn­da ulag­la­ryň sa­ny­nyň art­ma­gy bi­len ulag dy­kyn­la­ry­nyň eme­le gel­me­gi, kä­bir ýag­daý­lar­da kö­çe-ýol he­re­ket­le­ri­niň düz­gün­le­ri­niň bo­zul­ma­gy sü­rü­ji­le­re päs­gel­çi­lik­le­ri dö­red­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Po­li­si­ýa­nyň ýol gö­zeg­çi­lik gul­lu­gy­nyň iş­gär­le­ri bu gün­ki gün öz we­zi­pe­le­ri­ne diý­seň oňat dü­şün­ýär­ler. Şo­nuň üçi­nem, olar ýy­lyň äh­li pa­sly­nyň do­wa­myn­da hem ýol gö­zeg­çi­li­gi­niň howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek, ýol ha­dy­sa­la­ry­nyň öňü­ni al­mak mak­sa­dy bi­len wa­gyz-ne­si­hat çä­re­le­ri­ni ge­çir­me­giň ýö­ri­te iş me­ýil­na­ma­la­ry­ny taý­ýar­la­dy­lar. Şol iş me­ýil­na­ma­syn­da ge­çi­ril­ýän çä­re­le­riň has hem tä­sir­li bol­ma­gy bi­len bag­la­ny­şyk­ly jo­gap­kär­çi­lik bu işe da­hyl­ly ýol gö­zeg­çi-gul­luk­çy­la­ry­nyň üs­tü­ne ýük­le­nil­di.

Wa­gyz-ne­si­hat çä­re­le­ri­niň tä­sir­li bol­ma­gy, bu işe da­hyl­ly ýol­baş­çy­la­ryň üns mer­ke­zin­den düş­me­ýär. Olar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýol gö­zeg­çi­li­gi gul­lu­gy­nyň iş­gär­le­ri­niň öň­le­rin­de go­ýan mö­hüm we jo­gap­kär­li we­zi­pe­le­ri­niň dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ma­gy­na iň­ňän uly äh­mi­ýet ber­ýär­ler.

Türk­men hal­ky­nyň kal­byn­da se­re­sap­ly­lyk mä­käm or­nan­dyr. Mu­nuň üçin bol­sa äh­li aw­tou­lag­la­ryň teh­ni­ki taý­dan sag­dyn­ly­gy ze­rur­dyr. Aw­tou­lag­la­ryň ti­gir­le­ri­niň sag­dyn­ly­gy­na, ola­ryň gap­dal gör­ke­zi­ji aý­na­la­ry­nyň abat­ly­gy­na we saz­la­şy­gy­na aý­ra­tyn üns be­ril­me­gi ýol ha­dy­sa­la­ry­nyň dö­re­me­gin­iň öňü­ni alar. Ýol­lar­da aw­tou­lag­la­ryň ara­syn­da bel­li bir ara­lyk öl­çe­gin­dä­ki uzak­ly­gyň sak­la­nyl­ma­gy hök­man­dyr. Şol bir wag­tyň özün­de gi­je-gün­di­ziň do­wa­myn­da aw­tou­lag­la­ryň yşyk­lan­dy­ry­jy­la­ry­nyň ka­da­ly we düz­gü­ne ­la­ýyk iş­le­me­gi has mö­hüm­dir. Ýol he­re­ke­ti­niň düz­gün­le­ri di­ňe bir uly şa­ýol­lar­da ýa-da ho­ja­ly­ga­ra ýol­la­ryn­da däl, eý­sem, eki­na­ra ýol­lar­da hem ber­jaý edil­me­li­dir. Eke­ran­çy­lyk iş­le­ri bi­len bag­la­ny­şyk­ly iş ge­çir­ýän teh­ni­ka­la­ryň de­giş­li ta­rap­la­ryn­da ýol gör­ke­zi­ji bel­gi­le­riň düş­nük­li ýag­daý­da go­ýul­ma­gy­ny sü­rü­ji­ler do­ly ýe­ri­ne ýe­tir­me­li­dir­ler, olar ýol­la­ryň gy­ra­la­ryn­da­ky bel­gi­le­re bo­ýun bol­ma­ly­dyr­lar. Şol ýer­ler­de, esa­sa­nam, köp­rü­le­riň üs­tün­de äh­li pur­sat­lar­da aw­tou­lag­la­ryň bi­ri-bi­rin­den ozup geç­me­gi ga­da­gan­dyr. Yn­ha, ge­çi­ril­ýän wa­gyz-ne­si­hat çä­re­le­ri­mi­ziň düýp öze­ni şu wa­ka­la­ry dü­şün­dir­mek­den yba­rat bo­lup dur­ýar.

Ýol gö­zeg­çi­le­ri­miz ge­çir­ýän wa­gyz-ne­si­hat çä­re­le­ri­ni di­ňe bir du­şu­şyk­la­ryň üs­ti bi­len däl, eý­sem, iş tej­ri­be­le­ri ar­ka­ly hem ama­la aşyr­ýar­lar. Olar sü­rü­ji­le­re, py­ýa­da­la­ra, ýol he­re­ke­ti­ne gat­na­şy­jy­la­ra ýol gör­ke­zi­ji bel­gi­ler­den, py­ýa­da ge­çel­ge­ler­den, ýol ug­ruk­dy­ry­jy yşyk­lan­dy­ry­jy­lar­dan peý­da­lan­ma­gyň usul­la­ry bi­len bag­la­ny­şyk­ly tä­sir­li iş­le­ri ýo­la goý­ýar­lar.

Ber­di­my­rat DUR­DY­ÝEW,

Te­jen şä­her, et­rap po­li­si­ýa bö­lü­mi­niň po­li­si­ýa­nyň ýol gö­zeg­çi­li­gi bö­lüm­çe­si­niň wa­gyz-ne­si­hat iş­le­ri bo­ýun­ça gö­zeg­çi­si, po­li­si­ýa­nyň ka­pi­ta­ny.