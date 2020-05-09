8 мая 2020 года в здании Министерства иностранных дел

Туркменистана состоялся брифинг на тему «Международное сотрудничество

Туркменистана в сфере здравоохранения».

В брифинге приняли участие руководители и представители

министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской

промышленности, и других профильных ведомств Туркменистана, ведущие

политологи страны, а также главы дипломатических миссий и представители

международных организаций, аккредитованные в стране, местные и

аккредитованные в стране журналисты зарубежных средств массовой

информации.

Также в мероприятии через видеоконференцсвязь приняли участие

руководители и представители из сектора здравоохранения ряда зарубежных

стран, в частности заместитель министра здравоохранения Республики

Беларусь, высокопоставленные представители ведущих зарубежных

медицинских вузов, включая Азербайджанский медицинский университет,

Белорусский государственный медицинский университет и Тбилисский

государственный медицинский университет. Представители ведущих

иностранных СМИ, общественных организаций также участвовали в

брифинге посредством видеоконференцсвязи. Таким образом, в брифинге

приняли участие около 60-ти представителей из 20-ти стран мира.

В ходе выступлений было отмечено, что под руководством Президента

Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан выступает за международное

сотрудничество во имя защиты и поддержания здоровья людей, что особенно

актуально в нынешний период пандемии COVID-19.

Придерживаясь рекомендаций авторитетных международных

организаций, страна достигла немалых успехов в продвижении своей

политики здравоохранения и призывает мировое сообщество к совместным

действиям для преодоления последствий пандемии. Это касается

взаимодействия по гуманитарной линии, восстановления торгово-

экономических связей, включая обеспечение функционирования

транспортно-транзитных систем в чрезвычайных условиях.

Как подчеркнули участники встречи, в результате чёткой и слаженной

политики Туркменистана, стране удалось предотвратить распространение на

своей территории заболеваний, вызванных новым видом коронавируса

COVID-19.

В своих выступлениях заместитель министра здравоохранения

Республики Беларусь Е.Богдан, а также представители руководящего звена

иностранных вузов, в частности, Проректор по международным связям

Белорусского государственного медицинского университета В.Руденок,

Вице-ректор Тбилисского государственного медицинского университета

И.Кохреидзе и Проректор по международным отношениям

Азербайджанского медицинского университета О.Исаев и другие участники

брифинга особо констатировали, что Туркменистан оперативно отреагировав

на вспышку пандемии, делает особый акцент на профилактику

инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также руководство страны

уделяет огромное значение продвижению здорового образа жизни.

В ходе брифинга состоялся конструктивный обмен мнениями об

установлении глобального механизма по разрешению кризисных ситуаций.

Также участники сошлись во мнении, что защита здоровья всех людей лежит

в основе процесса устойчивого развития.