8 мая 2020 года в здании Министерства иностранных дел
Туркменистана состоялся брифинг на тему «Международное сотрудничество
Туркменистана в сфере здравоохранения».
В брифинге приняли участие руководители и представители
министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской
промышленности, и других профильных ведомств Туркменистана, ведущие
политологи страны, а также главы дипломатических миссий и представители
международных организаций, аккредитованные в стране, местные и
аккредитованные в стране журналисты зарубежных средств массовой
информации.
Также в мероприятии через видеоконференцсвязь приняли участие
руководители и представители из сектора здравоохранения ряда зарубежных
стран, в частности заместитель министра здравоохранения Республики
Беларусь, высокопоставленные представители ведущих зарубежных
медицинских вузов, включая Азербайджанский медицинский университет,
Белорусский государственный медицинский университет и Тбилисский
государственный медицинский университет. Представители ведущих
иностранных СМИ, общественных организаций также участвовали в
брифинге посредством видеоконференцсвязи. Таким образом, в брифинге
приняли участие около 60-ти представителей из 20-ти стран мира.
В ходе выступлений было отмечено, что под руководством Президента
Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан выступает за международное
сотрудничество во имя защиты и поддержания здоровья людей, что особенно
актуально в нынешний период пандемии COVID-19.
Придерживаясь рекомендаций авторитетных международных
организаций, страна достигла немалых успехов в продвижении своей
политики здравоохранения и призывает мировое сообщество к совместным
действиям для преодоления последствий пандемии. Это касается
взаимодействия по гуманитарной линии, восстановления торгово-
экономических связей, включая обеспечение функционирования
транспортно-транзитных систем в чрезвычайных условиях.
Как подчеркнули участники встречи, в результате чёткой и слаженной
политики Туркменистана, стране удалось предотвратить распространение на
своей территории заболеваний, вызванных новым видом коронавируса
COVID-19.
В своих выступлениях заместитель министра здравоохранения
Республики Беларусь Е.Богдан, а также представители руководящего звена
иностранных вузов, в частности, Проректор по международным связям
Белорусского государственного медицинского университета В.Руденок,
Вице-ректор Тбилисского государственного медицинского университета
И.Кохреидзе и Проректор по международным отношениям
Азербайджанского медицинского университета О.Исаев и другие участники
брифинга особо констатировали, что Туркменистан оперативно отреагировав
на вспышку пандемии, делает особый акцент на профилактику
инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также руководство страны
уделяет огромное значение продвижению здорового образа жизни.
В ходе брифинга состоялся конструктивный обмен мнениями об
установлении глобального механизма по разрешению кризисных ситуаций.
Также участники сошлись во мнении, что защита здоровья всех людей лежит
в основе процесса устойчивого развития.