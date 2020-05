2020-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

binasynda «Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda

halkara hyzmatdaşlygy» atly tema boýunça brifing geçirildi.

Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty

ministrlikleriniň hem-de beýleki ugurdaş pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we

wekilleri, ýurdumyzyň tanymal syýasatşynaslary, şeýle-de Türkmenistanda

akkreditirlenen diplomatik edaralarynyň we halkara guramalarynyň

wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýerli we ýurdumyzda işleýän

daşary ýurtly žurnalistler gatnaşdylar.

Şeýle hem çärä sanly wideoaragatnaşyk arkaly birnäçe daşary ýurtlaryň

saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylary we wekilleri, hususan-da Belarus

Respublikasynyň saglygy goraýyş ministriniň orunbasary, daşary ýurtlaryň

lukmançylyk ugurly ençeme ýokary okuw mekdepleriniň, şol sanda Azerbaýjanyň

lukmançylyk uniwersitetiniň, Belarus Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň we

Tbilisi Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar.

Öňdebaryjy daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň

wekilleri hem bu brifinge sanly wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar. Şeýlelik

bilen brifinge dünýäniň 20 ýurdundan 60-a golaý wekil gatnaşdy.

Çykyşlaryň barşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň

ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň adamlaryň saglygyny gorap saklamak we

hemmetaraplaýyn goldamak ugrunda halkara hyzmatdaşlygyna ygrarlydygy

aýratyn nygtaldy, bu bolsa häzirki COVID-19 pandemiýasy döwründe aýratyn

derwaýys häsiýete eýe bolup durýandyr.

Abraýly halkara guramalarynyň berýan maslahatlaryna eýermek bilen,

ýurdumyz özüniň saglygy goraýyş ulgamyndaky syýasatynda ähmiýetli

üstünlikleri gazandy we öz gezeginde halkara jemgyýetçiligini pandemiýanyň

netijeleri ýeňip geçmek babatynda bilelikdäki hereketleriň durmuşa geçirilmegine

çagyrýar. Bu ynsanperwer ulgam boýunça özarahereketlere, söwda-ykdysady

gatnaşyklarynyň dikeldilmegine, şol sanda adatdan daşary ýagdaýlarda ulag-

üstaşyr ulgamlarynyň hereket etmeginiň üpjün edilmegine degişli bolup durýandyr.

Duşuşyga gatnaşyjylaryň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň takyk hem-de

sazlaşykly syýasatynyň netijesinde ýurda koronawirusynyň täze görnüşi bolan

COVID-19 tarapyndan ýüze çykarylýan keselleriň öz çäginde ýaýramagynyň

öňüni almak başartdy.

Öz çykyşlarynda Belarus Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministriniň

orunbasary Ýe.Bogdan, şeýle-de daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçy

düzümi, hususan-da Belarus Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň halkara

gatnaşyklary boýunça prorektory W.Rudenok, Tbilisi Döwlet lukmançylyk

uniwersitetiniň wise-rektory I.Kohreidze we Azerbaýjanyň lukmançylyk

uniwersitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça prorektory O.Isaýew dagylar

Türkmenistanyň ýokanç hem-de ýokanç däl keselleriniň öňüniň alynmagyna

ýokary ähmiýet bermek bilen, pandemiýanyň garşysyna gaýragoýulmasyz

ýagdaýda hereket edendigini aýratyn nygtadylar. Şeýle-de döwlet Baştutany

tarapyndan sagdyn durmuş ýörelgesiniň hemmetaraplaýyn wagyz edilmegine uly

ähmiýet berilýändigi hem bellenilip geçildi.

Brifingiň barşynda çökgünli ýagdaýlaryň derwaýys çözülmegi boýunça

global guralyň kesgitlenilmegi dogrusynda hem pikir alyşyldy. Çärä gatnaşyjylar

durnukly ösüş hereketleriniň binýadynda ähli adamlaryň saglygynyň

goraglylygynyň durýandygy baradaky pikire geldiler.