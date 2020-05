Bra­zi­li­ýa­nyň ne­bit we gaz kom­pa­ni­ýa­sy “Pet­ro­leo Bra­si­lei­ro” (Pet­rob­ras) ap­rel aýyn­da ne­bit eks­por­tun­da re­kord go­ýup, ony gün­de 1 mil­li­on bar­re­le ýa-da aý­da 30,4 mil­li­on bar­re­le çen­li çy­kar­ma­gyň höt­de­sin­den gel­di. “Ap­rel aýyn­da gün­de 1 mil­li­on bar­rel ne­bit eks­port et­dik. Bu tä­ze re­kord. Öň­ki re­kord 2019-njy ýy­lyň de­kab­ryn­da go­ýul­dy we bir gün­de 771 müň bar­re­l nebite ba­ra­bar bol­dy” diý­lip, kom­pa­ni­ýa­nyň be­ýa­na­tyn­da mä­lim edil­ýär.

Umu­man aý­da­nyň­da, kom­pa­ni­ýa­nyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­dä­ki eks­por­ty ge­çen ýy­lyň dör­dün­ji çär­ýe­gi bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 25% ös­di. “2020-nji ýy­lyň il­kin­ji dört aýyn­da Hy­taý esa­sy sa­tuw ug­ry bo­lup, ne­bit eks­por­tu­nyň 60%-ini eme­le ge­tir­di. Hy­taý­dan baş­ga-da, “Pet­rob­ras” kom­pa­ni­ýa­sy ABŞ-a, Ýew­ro­pa, Hin­dis­ta­na we beý­le­ki Azi­ýa ba­zar­la­ry­na ne­bit iber­ýär” diý­lip, be­ýa­nat­da bel­le­nil­ýär. Kom­pa­ni­ýa Hy­taý ta­ra­pyn­dan is­le­giň tä­ze­den baş­la­ma­gy we tä­ze ba­zar­la­ry ös­dür­mek bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler ne­ti­je­sin­de, has oňyn eks­port ön­dü­ri­ji­li­gi­ne ga­raş­ýar.

On­dan öň ap­rel aýyn­da gün­de 2,07 mil­li­on bar­rel ne­bit ön­dür­me­gi me­ýil­leş­dir­ýän “Pet­rob­ras”, is­le­giň ga­ra­şyl­ýa­nyn­dan has ýo­ka­ry­dy­gy se­bäp­li bu gör­ke­zi­ji­ni or­ta­ça 2,26 mil­li­on bar­re­le çen­li ýo­kar­lan­dyr­dy.

“Pet­rob­ras” ne­bit-gaz kom­pa­ni­ýa­sy 1953-nji ýyl­da esas­lan­dy­ryl­dy.