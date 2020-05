Meş­hur bi­lim žur­na­ly “Na­tu­re” dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy ylym-bi­lim eda­ra­la­ry­nyň sa­na­wy­ny mä­lim et­di. Sa­naw­da Hy­ta­ýyň Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy bi­rin­ji or­ny eýe­le­di. Pe­kin­de ýer­leş­ýän eda­ra 1 805,22 bal al­dy. Ba­ha ber­len­de, eda­ra­nyň hal­ka­ra yl­my žur­nal­lar­da yl­my iş­le­ri ýaý­ra­dy­lan aw­tor­la­ryň sa­ny umu­my aw­tor­la­ryň sa­ny bi­len de­ňeş­di­ri­lip ha­sap­lan­ýar. Hy­ta­ýyň Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy, esa­san, hi­mi­ýa de­giş­li yl­my iş­ler­de tä­ze açyş­lar edip­dir. Şeý­le hem fi­zi­ka, daş­ky gur­şaw we ýa­şa­ýyş-dur­mu­ş bi­lim­le­ri ba­ra­da yl­my iş­le­ri ýe­ri­ne ýe­ti­rip­dir. Ikin­ji ýe­ri bel­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň bi­ri bo­lan Gar­ward uni­wer­si­te­ti eýe­le­di. Gar­ward­ly hü­när­men­ler 925,15 bal alyp­dyr­lar. ABŞ-nyň Mas­sa­çus­etts şta­tyn­da­ky Bos­ton şä­he­rin­de ýer­leş­ýän okuw mek­de­bi bio­lo­gi­ýa, luk­man­çy­lyk, we­te­ri­na­ri­ýa we der­man se­na­ga­ty ýa­ly ugur­lar­da has köp yl­my iş­le­ri alyp ba­ryp­dyr­lar. Sa­na­wyň üçün­ji ýe­ri­ni Yl­my ösüş üçin Maks Plank Jem­gy­ýe­ti eýe­le­di. Ger­ma­ni­ýa­nyň yl­my ins­ti­tut­la­ry­nyň as­so­sia­si­ýa­sy bo­lan eda­ra­nyň dür­li ugur­lar­da zäh­met çek­ýän 17 müň­den gow­rak iş­gä­ri bar. Eda­ra fi­zi­ka, hi­mi­ýa, kos­mos, daş­ky gur­şaw we beý­le­ki bir­nä­çe ugur­da iş alyp bar­ýar.

“Na­tu­re” ne­şi­ri­niň sa­na­wy­na je­mi 500 yl­my eda­ra gi­ri­zil­di. Sa­naw­da­ky ins­ti­tut­dyr uni­wer­si­tet­ler, esa­san, Hy­taý, ABŞ, Ger­ma­ni­ýa, Fran­si­ýa we Ang­li­ýa ýa­ly ýurt­lar­da ýer­leş­ýär. Sa­na­wyň il­kin­ji on­lu­gy­ny fran­suz mil­li yl­my-bar­lag mer­ke­zi, Sten­ford uni­wer­si­te­ti, Mas­sa­çu­setts teh­no­lo­gi­ýa ins­ti­tu­ty, Gelm­gols adyn­da­ky ne­mes yl­my-bar­lag mer­kez­le­ri, Hy­taý bi­lim we teh­no­lo­gi­ýa uni­wer­si­te­ti, Oks­ford uni­wer­si­te­ti we Pe­kin uni­wer­si­te­ti ta­mam­la­ýar.