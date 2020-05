Nor­we­gi­ýa­ny, Da­ni­ýa­ny we Pol­şa­ny bir­leş­dir­jek “Bal­tic Pi­pe” gaz ge­çi­ri­ji­si­niň gur­lu­şy­gy ýa­kyn gün­ler­de baş­la­nar. Bu ba­ra­da Pol­şa­nyň Pre­zi­den­ti An­jeý Du­da ha­bar ber­di.

– Bu di­ňe bir ýa­kyn gel­jek üçin däl, eý­sem, gel­jek­ki on­ýyl­lyk­lar üçin hem Pol­şa üçin diý­seň oňat ha­bar. “Bal­tic Pi­pe” gaz ge­çi­ri­ji­si il­ki Nor­we­gi­ýa­nyň ke­nar ýa­ka­la­ryn­dan Da­ni­ýa, soň­ra bol­sa Pol­şa­nyň ke­nar­la­ry­na – Tşen­sa­ça ge­lip ýe­ter. Mu­nuň di­ňe bir Pol­şa-Nor­we­gi­ýa-Da­ni­ýa tas­la­ma­sy bol­man, eý­sem, tu­tuş Ýew­ro­pa yk­dy­sa­dy­ýe­ti, Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň ener­gi­ýa özyg­ty­ýar­ly­ly­gy üçin mö­hüm bir tas­la­ma­dy­gy­na şüb­he­len­me­ýä­ris – di­ýip Pol­şa­nyň Pre­zi­den­ti An­jeý Du­da bel­le­di.

Ita­li­ýa­nyň “Sai­pem” kon­ser­ni gaz ge­çi­ri­ji­siniň de­ňiz­dä­ki gur­lu­şy­gy üçin pot­rat­çy bo­lar. Ital­ýan kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we­kil­le­ri gur­lu­şyk iş­le­ri­ne ýa­kyn gün­ler­de gi­ri­şil­jek­di­gi­ni mä­lim et­di­ler.

Bel­le­ni­li­şi­ne gö­rä, Pol­şa­nyň gaz ge­çi­ri­ji ul­gam ope­ra­to­ry “Gaz-Sys­tem”-iň “Sai­pem” bi­len bag­la­şan şert­na­ma­sy di­ňe bir tur­ba­la­ry da­şa­mak we ola­ry Bal­ti­ka deň­zi­niň düý­bün­den ge­çir­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem, Pol­şa­nyň we Da­ni­ýa­nyň ke­nar­la­ryn­da mik­ro­tun­nel we beý­le­ki gur­lu­şyk iş­le­ri­ni hem göz öňün­de tut­ýar. Şert­na­ma­nyň ba­ha­sy 280 mil­li­on ýew­ro, “Bal­tic Pi­pe”-niň gur­lu­şyk tas­la­ma­sy­nyň umu­my ba­ha­sy 1,5 mil­liard ýew­ro.

“Bal­tic Pi­pe” – De­mir­ga­zyk deň­zin­de Da­ni­ýa ar­ka­ly Pol­şa bi­len Nor­we­gi­ýa­nyň ke­nar­la­ryn­da­ky ýa­tak­la­ry bir­leş­dir­me­li gaz ge­çi­ri­ji tas­la­ma­sy­dyr. Tas­la­ma üç tap­gy­ry öz içi­ne al­ýar: Nor­we­gi­ýa­nyň we Da­ni­ýa­nyň gaz ge­çi­ri­ji ul­gam­la­ry­ny bir­leş­dir­mek, Da­ni­ýa­nyň inf­rast­ruk­tu­ra­sy­ny gi­ňelt­mek, şeý­le hem, Bal­ti­ka deň­zi­niň as­ty ar­ka­ly Pol­şa bi­len Da­ni­ýa­ny bir­leş­dir­jek “Bal­tic Pi­pe” gaz ge­çi­ri­ji­si­ni gur­mak.

Mag­lu­mat­la­ra gö­rä, “Bal­tic Pi­pe” gaz ge­çi­ri­ji­si­niň işe gi­ri­zil­me­gi 2022-nji ýy­lyň 1-nji okt­ýab­ryn­da me­ýil­leş­di­ri­lip, ýyl­da 10 mil­liard kub met­r gaz ak­dy­ryl­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.