Köp ilat­ly iri şä­her­ler­de aw­tou­lag­la­ryň, za­wod-fab­rik­le­riň we beý­le­ki des­ga­la­ryň köp bol­ma­gy ho­wa­nyň hem ha­pa­lan­ma­gy­na ge­tir­ýär. Aw­tou­lag ön­dü­ri­ji kom­pa­ni­ýa­lar ho­wa­da­ky bö­le­jik­le­riň ula­gyň içi­ne gir­me­gi­niň öňü­ni al­ýan ul­ga­my iş­läp taý­ýar­la­ýar. Hä­zir­ki wagt­da ula­nyl­ýan ser­gin­le­di­ji­ler hem ha­pa bö­le­jik­le­rini ula­gyň içi­ne goý­ber­me­ýär. Em­ma in­že­ner­ler ula­gyň içi­ni has aras­sa ho­wa bi­len üp­jün et­me­giň ala­da­sy­ny ed­ýär­ler. Hy­ta­ýyň “Gee­ly” kom­pa­ni­ýa­sy şu mak­sat bi­len 52 mil­li­on dol­lar­lyk tä­ze tas­la­ma­ny dur­mu­şa ge­çi­rip baş­la­dy. “G-Cle­an” at­ly ýö­ri­te ho­wa süz­gü­ji ho­wa­da­ky äh­li bö­le­jik­le­ri, bak­te­ri­ýa­la­ry we beý­le­ki mik­ro öl­çeg­dä­ki zat­la­ry aras­sa­lar. Adam­lar iş bi­len bag­la­ny­şyk­ly öz wag­ty­nyň köp bö­le­gi­ni ula­gyn­da ge­çir­me­li bol­ýar. Şol se­bäp­li in­že­ner­ler ho­wa­ny do­lu­ly­gy­na aras­sa­lap, ula­gyň içi­ne goý­ber­ýän ul­ga­my dö­ret­me­giň ala­da­sy­ny ed­ýär­ler. Tas­la­ma­nyň çäk­le­rin­de ula­gyň has köp el­len­ýän ýer­le­ri­ni an­ti­bak­te­ri­al ma­te­ri­al­lar­dan ýa­sa­mak hem na­za­ra al­nyp­dyr. Hy­ta­ýyň SAIC, GAC ýa­ly iri aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­le­ri hem şeý­le ulag­la­ry ön­dür­me­giň ala­da­sy­ny ed­ýär. 2015-nji ýyl­da “Tes­la” kom­pa­ni­ýa­sy ho­wa­da­ky ow­nu­jak bö­le­jik­le­ri we tozgajyklary aras­sa­la­ýan ul­ga­my öz ulag­la­ryn­da otur­dyp­dy. Bi­ler­men­ler gel­jek­de di­zaýn edi­len­de şeýle ulag­la­ra is­le­giň has ýo­ka­ry bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler.