Mä­lim bol­şy ýa­ly, ABŞ-da il­kin­ji ge­zek pyş­ba­ga­la­ryň ýa­ry­şy 1945-nji ýyl­da ge­çi­ril­di. Go­laý­da bu bäs­le­şik dün­ýä bel­li “Ken­tuk­ki Der­bi” at ça­py­şyk­la­ry­nyň or­nu­ny tut­dy. Bu ba­ra­da “CNN” te­le­ýaý­ly­my ha­bar ber­ýär.

Dün­ýä­niň iň meş­hur at ça­py­şyk­la­ry­nyň bi­ri ha­sap­lan­ýan we maý aý­la­ryn­da ge­çi­ril­ýän “Ken­tuk­ki Der­bi” ýa­ryş­la­ry­ny güýz­de ge­çir­mek me­ýil­leş­di­ril­di. Ýö­ne bu ça­py­şy­gyň gu­ra­ma­çy­la­ry ýag­daý­dan çy­kal­ga ta­pyp, pyş­ba­ga­la­ryň bäs­le­şi­gi­ni gur­na­dy. Bu ýa­ry­şa he­ma­ýat­kär­lik ed­ýän “Old Fo­res­ter” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Kemp­bell Braun ga­dy­my däp­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek üçin şeý­le ka­ra­ra ge­len­dik­le­ri­ni mä­lim et­di.

– Ken­tuk­ki ça­py­şy­gy il­kin­ji ge­zek ýa­ty­ry­lan wag­ty pyş­ba­ga­la­ryň ýa­ry­şy­ny gur­na­dyk. Bu jan­kö­ýer­ler üçin ga­ra­şyl­ma­dyk wa­ka bol­dy – di­ýip, Braun gür­rüň ber­di. 70 ýyl­dan soň­ra pyş­ba­ga­la­ryň ýa­ry­şy gaý­ta­dan ge­çi­ri­lip, on­laýn ýag­daý­da gur­nal­dy. Ýa­ry­şa 8 pyş­ba­ga gat­naş­dy­ry­lyp, ola­ryň tiz­li­gi sa­gat­da 0,29 ki­lo­met­re deň­dir. Pel­le­ha­na ta­rap ýu­waş-ýu­waş­dan ädim äden pyş­ba­ga­la­ryň ýa­ry­şy köp­le­riň uly gy­zyk­lan­ma­sy­na eýe bol­dy.

Bel­le­ni­lip ge­çi­li­şi ýa­ly, Ken­tuk­kiniň il­kin­ji pyş­ba­ga­lar ýa­ry­şy hem gy­zyk­ly bo­lup­dy. ABŞ-nyň Lu­iz­wil bag­la­ry meý­dan­ça­sy­na ýyg­na­nan 6000-den gow­rak adam 167 pyş­ba­ga­nyň ýu­waş-ýu­waş­dan pel­le­ha­na ta­rap ug­ra­ma­gy­na to­ma­şa edip­di.

Süleýman HOJANEPESOW,

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.