Hy­taý kos­mo­sa adam­ly uçuş­la­ry ýo­la goý­mak mak­sa­dy bi­len sy­nag uçu­şy­ny ama­la aşyr­dy. Sy­nag­da ra­ke­ta bi­len bir ha­tar­da kos­mos gä­mi­si hem bar­la­nyp gö­rül­di. Ýurt il­kin­ji no­bat­da kos­mos be­ke­di­ne, soň­ra bol­sa, Aýa we Mar­sa pilotly uçuş­la­ry ýo­la goý­ma­gy mak­sat edin­ýär. Sy­nag mak­sa­dy bi­len uçu­ry­lan “Long March-5B” at­ly ra­ke­ta­nyň bök­denç­siz uçu­ry­lan­dy­gy we bel­le­nen ugur bo­ýun­ça he­re­ket ed­ýän­di­gi mä­lim edil­di. Ýy­lyň ahy­ryn­da “Ti­an­gong-3” at­ly kos­mos be­ke­di­niň (“As­man köş­gi”) gur­lu­şy­gy­na baş­la­nar. Be­ke­diň 2022-nji ýyl­da işe baş­la­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.

Uzyn­ly­gy 53,7 metr we umu­my ag­ra­my 849 ton­na bo­lan “Long March-5B” bir ge­zek­de 21 ton­na­dan gow­rak ýük äki­dip bi­ler. Ra­ke­ta gu­rul­ma­gy mak­sat edi­nil­ýän kos­mos be­ke­di­niň “Ti­an­he” at­ly ag­ra­my 20 ton­na ba­ra­bar kap­su­la­sy­ny 2021-nji ýyl­da Ýe­riň or­bi­ta­sy­na çy­ka­rar.

Hy­taý soň­ky ýyl­lar­da Ýer ýü­zü­niň kos­mos­dan öw­re­nil­me­gi, na­wi­ga­si­ýa ýa­ly ugur­lar­da uly üs­tün­lik­ler ga­zan­dy. Kos­mos bar­lag­la­ry­na 1956-njy ýyl­da baş­lan Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy il­kin­ji ra­ke­ta­sy­ny 1970-nji ýyl­da uçur­dy.