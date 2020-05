Ko­lum­bi­ýa res­mi taý­dan Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy­nyň (OECD) 37-nji ag­za­sy bol­dy. Bu ba­ra­da gu­ra­ma­nyň web saý­ty ar­ka­ly ýaý­ra­dy­lan be­ýa­na­t­da mä­lim edil­ýär. “Ko­lum­bi­ýa Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy­nyň ag­za­sy de­re­je­si­ne res­mi taý­dan eýe bol­dy hem-de gu­ra­ma­nyň 60 ýyl­lyk ta­ry­hyn­da mu­ny ama­la aşy­ran 37-nji ýurt bol­dy” diý­lip bel­le­nil­ýär.

Be­ýa­nat­da gep­le­şik­le­riň uza­ga çe­ken­di­gi, 2018-nji ýy­lyň maý aýyn­da ag­za ýurt­la­ryň Ko­lum­bi­ýa­ny bu gu­ra­ma go­şul­ma­ga res­mi taý­dan ça­gy­ran­dy­gy, bu dö­wür­de ýur­duň ka­nun­la­ry­ny, sy­ýa­sat­y­ny we tej­ri­be­le­ri­ni Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy­nyň ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk ge­tir­mek üçin uly öz­gert­me­le­riň ge­çi­ri­len­di­gi nyg­tal­ýar.

– Ko­lum­bi­ýa­ny Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy­nyň (OECD) 37-nji ag­za­sy hök­mün­de gar­şy al­ýa­rys. Ko­lum­bi­ýa­nyň bu gu­ra­ma ag­za bol­ma­gy, ra­ýat­la­ryň hal-ýag­da­ýy­ny we dur­muş de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len bi­ziň ýo­ka­ry ösüş­le­ri ga­zan­ma­ga ça­lyş­ýan ýurt­la­ry bir­leş­dir­me­gi öz öňü­miz­de we­zi­pe edip go­ýan­dy­gy­my­zy tas­syk­la­ýar – di­ýip, Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy­nyň (OECD) baş sek­re­ta­ry An­hel Gur­ria bel­le­di.

Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy – er­kin ba­zar yk­dy­sa­dy­ýe­ti ýö­rel­ge­le­ri­ni yk­rar ed­ýän ösen ýurt­la­ryň hal­ka­ra yk­dy­sa­dy gu­ra­ma­sy­dyr. Bu gu­ra­ma Ýew­ro­pa­nyň yk­dy­sa­dy tas­la­ma­la­ry­ny iler­let­mek mak­sa­dy bi­len 1948-nji ýyl­da Ýew­ro­pa­nyň yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk gu­ra­ma­sy di­ýen at bi­len esas­lan­dy­ryl­dy. Gu­ra­ma­nyň ştab-kwar­ti­ra­sy Pa­riž­de ýer­leş­ýär. Gu­ra­ma­da­ky äh­li ka­rar­lar yla­la­şyk esa­syn­da ka­bul edil­ýär.