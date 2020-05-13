

12 мая 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана

Р.Мередов принял участие в заседании Совета Министров

иностранных дел государств-участников Содружества

Независимых Государств, которое прошло в формате

видеоконференции.

На встрече приняли участие министры иностранных дел

государств-участников Содружества, а также Председатель

Исполнительного Комитета – Исполнительный Секретарь СНГ

С.H.Лебедев.

В ходе конструктивных дискуссий, стороны обсудили ряд

важных вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках

Содружества ввиду эпидемиологической ситуации в мире.

Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и

мировой повестки дня, включая обеспечение мира и безопасности,

противодействие современным угрозам и вызовам, биологическая и

экологическая безопасность, а также другие насущные вопросы

партнерства, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались совместные действия государств-участников

Содружества Независимых Государств в противодействии

пандемии. В данной связи особо отмечена необходимость

налаживания эффективных механизмов взаимодействия. Министр

Р.Мередов отметил целесообразность рассмотрения вопроса по

налаживанию контактов между учеными-медиками,

практикующими врачами по линии научной дипломатии. Он

отметил, что «такой подход к системной работе на

профессиональном уровне был инициирован Президентом

Туркменистана в ходе недавно прошедшего Саммита Движения

Неприсоединения».

Детально рассмотрена договорно-правовая база

взаимодействия, включая координацию подходов и позиций стран

СНГ в рамках международных организаций, преимущественно

ООН, ОБСЕ, ЕС и ШОС. В данном контексте речь шла о

значимости укрепления доверия и утверждения культуры диалога в

межгосударственных отношениях, особенно при разрешении

возникающих споров и противоречий.

Стороны также подтвердили важность расширения

сотрудничества в сфере экономики, энергетики, науки и

образования, а также в области разработки и внедрения в ключевые

отрасли экономики инноваций и передовых технологий.

По итогам заседания состоялось подписание ряда документов,

включая Решения «О Плане многоуровневых межмидовских

консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на

2019 год и о Плане на 2020 год», «О Стратегии развития

сотрудничества государств – участников Содружества

Независимых Государств в области физической культуры и спорта

на 2021–2030 годы», «О реализации в 2022 году

Межгосударственной программы «Культурные столицы

Содружества».